Game of Thrones saison 8 : La fin alternative teasée par Dean-Charles Chapman

Une fin alternative à la saison 8 de Game of Thrones ? Ce serait trop beau pour être vrai. Et visiblement, c'est bien ce que la production a fait ! Du moins si l'on en croit plusieurs acteurs : "Eh bien on a tourné une autre fin. C'était surtout comme ça, pour s'amuser, mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous en dire plus à ce propos", avait avoué Kristofer Hivju (Tormund) au média Metro. De son côté, l'acteur Dean-Charles Chapman (qui incarne Tommen) s'est confié sur la question - et ce, même s'il ne fait pas partie du tournage.

Une fin alternative pour GoT

Lors d'une interview accordée à TMZ, l'acteur a ainsi avoué que oui, la fin alternative pourrait "réparer des coeurs" : "Cela pourrait être une sorte de libération", a t-il même ajouté. Evidemment, il ne s'est pas étendu sur le sujet... La huitième et ultime saison sortira en DVD d'ici quelques jours et qui sait, peut-être qu'un jour, nous verrons cette fameuse fin !