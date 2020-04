Game of Thrones saison 8 : La fin alternative de Bran qui aurait été (largement) plus acceptable

On ne va pas se mentir, la fin de la série désormais culte nous a tous laissé un goût amer. Déjà, il nous a fallu dire adieu à des personnages après huit ans de guerre et de complots mais surtout, l'issue choisie par les scénaristes n'a pas plus à tout le monde - Emilia Clarke en personne a avoué ne pas avoir particulièrement aimé la fin et, on la comprend. Il faut dire que même si la logique voulait que Bran finisse sur le trône de fer, on n'a pas totalement compris le pourquoi du comment. On s'explique : les fans se sont attachés à Bran dès les premiers épisodes - surtout parce que Jaime l'a lâchement poussé d'une fenêtre. Mais, pas que : Bran s'est montré sensible, empathique... bref, il avait une bonne tête. Sauf qu'en moins de temps qu'il faut le pour le dire, c'est dernier a radicalement changé, devenant froid et calculateur. C'est justement là que ça coince.

Or, une théorie publiée par Screenrant explique pourquoi Bran était bel et bien fait pour le trône. Sauf que pour aider les fans à en venir à cette conclusion (on a tous été pour Jon Snow), il aurait fallu quelques saisons supplémentaires. Cette théorie imagine ainsi un Bran tiraillé entre le garçon qu'il était dans le passé et la mission de Corneille à trois yeux qui lui est imposée. Pendant que l'un veut sauver le monde, l'autre préfère rester à distance. La théorie voudrait que Bran tente tant bien que mal de trouver un équilibre. Mais, et si l'ancien Bran avait gagné face à la Corneille ? La théorie va plus loin en imaginant Bran transporté par Jon Snow qui sauterait sur le dragon de Daenerys pour mieux ruiner son plan de massacrer le Dojon Rouge.

Bran sur le trône

Si l'on fait le compte, Bran sauverait la population tout en accomplissant la prophétie selon laquelle il volerait. Bran reste le même, sauve Port-Réal et, de ce fait, mérite son trône.

Cette fin aurait-elle été plus acceptable pour Game of Thrones ? Seuls les fans pourront juger !