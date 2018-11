Game of Thrones saison 8 : la date de retour et un teaser, dévoilés ! 

O.M.G... ! Arrêtez tout, ou pas, selon. Voilà des mois que les fans attendaient cela... La date de diffusion de l'ultime saison de Game Of Thrones vient d'être dévoilée dans un teaser et on doit dire qu'on est bien contents. Bon, il n'y a toujours pas de bande-nnonce officielle mais en soit, ce n'est pas plus mal. Après tout, qui aurait envie de se spoiler ? On parle tout de même de la DERNIÈRE saison ! De l’événement du siècle, même ! Le compte Twitter officiel de la série a donc offert aux fans un petit moment de répit dans leur longue et interminable attente. La guerre pour le pouvoir, déjà bien entamée depuis quelques saisons, prendra donc fin en avril 2019.

Composé de six épisodes de 80 minutes, chacun, Game Of Thrones compte bien marquer le point final des aventures de Jon Snow, Cercei, Daenerys et compagnie. On ne peut s'empêcher d'éprouver un peu de chagrin à l'idée qu'on ne les retrouvera plus... mais comme on dit, il faut une fin à tout. Même aux bonnes choses ! D'autant plus que finalement, on ne sera pas vraiment orphelins de l'univers de George R.R Martin puisque HBO prépare déjà deux spin-off. Alors, ne soyons pas tristes, voulez-vous ! Winter Is Coming, Winter Has Come et Winter Is Here, certes, mais Winter n'a pas dit son dernier mot...