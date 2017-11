Game of Thrones saison 8 : L'acteur qui joue Bran Stark adore une théorie concernant le destin de son personnage

Pendant l'attente interminable qui nous attend avant le retour de l'une de nos séries préférées, ce ne sont pas les news et les théories qui manquent. Et si on peut comprendre Maisie Williams qui est contente que la série Game of Throne se termine, ce n'est absolument pas notre cas. De leur côté, pour combler le manque, les fans passent leur temps à essayer de deviner la fin de la série, en dénichant des théories en tout genre. D'ailleurs, l'une d'entre elles a bien plu à Isaac Hempstead-Wright, l'acteur qui joue Bran Stark. En effet, celle-ci concerne son personnage et serait totalement plausible !

Dans une récente interview donnée au TIME magazine, l'acteur âgé de 18 ans a confié quelle était la théorie qui lui plaisait le plus concernant son personne. En effet, il s'agit de celle qui affirme que Bran Stark est devenu la Corneille à trois yeux : "J'aime l'idée que se soit une sorte de boucle bouclée et que Bran soit réellement devenu la Corneille à trois yeux qu'il voyait dans ses rêves lorsqu'il était enfant. J'aime l'idée que cela soit une destinée inéluctable où l'homme sage est revenu dans le temps en tant que Corneille à trois yeux pour dire au jeune Bran de partir du Nord vers le repère même du Three-Eyed Raven, c'est un paradoxe." En attendant d'en avoir la confirmation ou pas, saviez-vous que Kit Harington a fondu en larmes en lisant le script de l'épisode final ? Ça promet !