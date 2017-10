Game of Thrones saison 8 : Kit Harington explique pourquoi la série se termine au bon moment

Si un acteur de Game of Thrones vient malheureusement de nous quitter, la série va elle continuer pour une huitième et ultime saison. Il va donc falloir savourer les derniers instants passés en la compagnie de Jon Snow, Tyrion Lannister, Arya Stark ou Daenerys Targaryen ! Mais certaines personnes ne sont pas mécontentes que le show s'arrête enfin ! Dans une interview accordée à Digital Spy, Kit Harrington explique pourquoi 2019 sera le bon moment pour la série de tirer sa révérence sur HBO : "Game of Thrones va très bientôt se terminer, et c'est quelque chose qui me rend émotif. Thrones arrive à sa fin au bon moment pour moi, et pour tout le monde impliqué dans ce projet". Pourquoi cela ?

Kit Harington continue : "J'étais en train d'échanger quelques mails avec David et Dan la nuit dernière et nous avons laissé parler nos sentiments et nous étions tous très émus. Cela sera libérateur, juste à la pensée d'avoir une année entière de libre - car là vous tournez pendant six mois, mais la moitié des projets que vous pourriez vouloir faire doivent commencer avant que les six mois ne soient terminés. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. J'ai hâte que ça se termine, et huit ans est la bonne durée de temps. Je n'aurais pas voulu que ça dure plus longtemps que ça. J'ai d'autres idées que j'aimerais concrétiser." Voilà pourquoi il est temps que Game of Thrones s'arrête ! Mais avec la fin de la saga, ce sont des milliers de fans qui seront tristes... Pour vous remonter le moral, découvrez les premières photos du casting sur le tournage de la saison 8 !