Game of Thrones saison 8 : Jon Snow et Daenerys sur un premier aperçu du tournage (PHOTO)

Patience, les mois s'écoulent relativement vite et dans un an, on aura (enfin) droit à la nouvelle et dernière saison de Game of Thrones. Préparez-vous à voir quelques morts défiler (il parait même qu'une intelligence artificielle aurait été capable de cibler les personnages qui disparaitront) mai surtout, soyez prêts à voir la plus grosse scène de bataille jamais vue. Avant cela, Emilia Clarke (Daenerys) et Kit Harington (Jon Snow) ont pris la pause pour l'organisme Omaze et ce, depuis le tournage.

Kit Harington et Emilia Clarke

Souvenez-vous, il y a quelques temps, Emilia Clarke tentait de montrer l'envers du décor via une vidéo (toujours tournée pour Omaze). Le but était d'annoncer qu'une enchère serait mise en place et que le plus généreux (le gagnant, donc) aurait droit à un petit séjour sur le tournage. Pour appuyer cette campagne chère à l'actrice, Emilia Clarke et Kit Harington ont pris la pose - de quoi donner un (léger) aperçu de la suite aux fans (oui, il ne s'agit que des costumes mais, c'est déjà çà). Pour rappel, dans la septième saison de Game of Thrones, Daenerys et Jon now se rencontraient enfin, formant ainsi l'un des couples les plus puissants du show. Survivront-ils à la dernière saison ? Seul le temps le dira !