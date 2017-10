Game of Thrones saison 8 : Kit Harington a fondu en larmes en lisant l'épisode final

On vous le disait un peu plus tôt : les scénarios des six derniers épisodes de Game of Thrones sont en gardés en lieu sûr pour éviter toute fuite potentielle, mais ça y est, certains acteurs y ont eu accès et savent comment se termine la saga fantastique. C'est le cas de Kit Harington (Jon Snow) qui vient de révéler dans l'émission The One Show qu'il a fondu en larmes à la lecture du script de l'épisode final, sans que ça n'ait nécessairement quelque chose à voir avec le contenu du scénario. "Je suis vraiment affecté par la fin. Nous avons fait une lecture ensemble la semaine dernière, donc je sais tout maintenant", a-t-il expliqué avant de confier qu'il n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes à la fin de cette lecture.

"Il faut savoir, j'ai fait ça pendant huit ans. Personne ne s'intéressait vraiment à Game of Thrones plus que nous... Cela a été une aventure plus longue que toutes les autres que j'ai pu avoir. Les études, l'école d'art dramatique, tout... Ça me rend sentimental quand j'y pense. Ça va être une année bizarre. De dire au revoir à tout le monde, d'avoir votre dernière scène avec cette personne ou cette autre personne. Il n'y a pas que vous qui y êtes attaché, des tas de gens dans le monde sont attachés à la série.", a déclaré l'acteur avec émotion. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'en 2019 pour voir les six derniers épisodes de la saison 8 de Game of Thrones ! En attendant, découvrez la photo du tournage qui confirme qu'un personnage a survécu, sauf si vous voulez éviter les spoilers.