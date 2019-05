Game Of Thrones saison 8 : Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark) a cru à une blague en lisant le script du dernier épisode

Tout comme Emilia Clarke, nous avons fait nos adieux à Game Of Thrones ce dimanche 19 mai suite à la diffusion de l’épisode 6 de la saison 8, soit le dernier de la série. Après 9 ans, le show HBO qui est certainement le plus grand succès télévisé de ces dernières années a-t-il répondu aux attentes des téléspectateurs ? Il semblerait que non, en effet, nombreux sont les déçus et certains sont même allés jusqu’à lancer une pétition pour la réécriture de l’ultime saison. La fin en a surpris plus d’un, y compris Isaac Hempstead-Wright, L’acteur qui incarne Bran Stark a cru que le scénario qu’il venait de recevoir était une blague. ATTENTIONS SPOILERS !

« J’ai tout simplement pensé que c’était une blague et que les showrunners David Benioff et Dan Weiss avaient envoyé à chacun un scénario où leur personnage finissait sur le trône de fer », a-t-il confié dans une interview avec Entertainment Weekly, « Super, pas mal celle là. Oh mince, c’est vraiment réel ? » En effet, c’est bel et bien Bran Stark qui devient Roi à la fin de Game Of Thrones, alors que les bookmakers misaient plutôt sur Jon Snow, Daenerys Targaryen ou encore Arya Stark. Isaac a également révélé qu’il aurait aimé voir son personnage se faire tuer mais qu’il était globalement satisfait de comment la série se termine. Découvrez par ailleurs tous les détails que vous avez peut-être manqué dans le dernier épisode de Game Of Thrones.