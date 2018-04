Game of Thrones saison 8 : George R. R. Martin aimerait ressusciter un personnage... mais, lequel ?

Il faudra être encore un peu patients avant de retrouver Game of Thrones sur nos écrans. Actuellement en tournage, l'ultime saison du show a déjà eu son lot de surprises (on compte pour l'instant un château énorme et une bataille ayant nécessiter près de 55 nuits de tournage, rien que ça). Parallèlement, l'auteur de la saga culte est en pleine écriture du sixème tome (lui aussi très attendu). Et récemment, George R. R. Martin s'est confié sur la mort d'un personnage qu'il affectionnait et qui, selon lui, n'aurait pas dû disparaitre si tôt.

Catelyn Stark

On vous ramène ainsi à l'époque du Red Wedding (oui, ça fait un bail). Les scénaristes ne sont pas le genre à avoir froid aux yeux et des personnages, ils en ont tué à la pelle (même les dragons périssent avec eux...!). Mais quand on y réfléchit, c'est probablement ce que l'on aime tant dans Game of Thrones, trembler pour les personnages. On se souvient d'ailleurs que Catelyn Stark (personnage principal) avait péri il y a quelques saisons déjà et c'est justement le personnage que George R. R. Martin regrette : "Dans ce sixième roman, je continue d'utiliser ce personnage qui est si important. Si je pouvais changer une chose dans la série, ce serait celle de conserver ce personnage", a t-il déclaré. Et même si de nombreux fans seront d'accord, il y a malheureusement peu de chances (voire, aucune) que l'on revoit Catelyn. On sait que de nombreuses morts sont prévues dans le final et très franchement, on pleure déjà.