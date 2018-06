Game of Thrones saison 8 : Il n'y aura pas de fin heureuse pour la série, selon Hannah Murray 

S'il y a bien un final attendu par les téléspectateurs du monde entier, c'est bien celui de Game of Thrones. La saison 8 est actuellement en cours de tournage et évidemment, aucun indice concernant la fin n'a été dévoilé - au point que plusieurs fins possibles auraient même été tournées. Toujours est-il que l'on s'y attend, la fin de GoT ne se sera sûrement pas belle à voir. Et le pire, c'est que c'est justement ce qu'a confirmé l'actrice Hannah Murray (interprète de Gilly). Lors d'une interview accordée à Watchers on the Wall, elle s'est laissée aller à quelques confidences : "La fin ne ressemblent absolument pas aux fins de contes de fée mais je pense que c'est un final merveilleux", a t-elle déclaré.

Gilly dans Game of Thrones

"Je savais qu'il fallait s'attendre à l'inattendu, j'ai vraiment hâte que les gens puissent le voir. A certains moments, je me suis dis 'Ca ne peut pas être ça mais je ne sais pas ce qui va se passer'", a t-elle poursuivi. En clair, personne n'est prêt pour ce fameux Series Finale. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a très peu de chance pour que l'on voient Jon Snow et Daenerys devant un coucher de soleil. Fantastique.