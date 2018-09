Game of Thrones saison 8 : Et si la fin décevait les fans ?

Allez, courage. On vous le répète depuis des semaines mais quand on attend une série comme celle-ci, ce n'est jamais trop. Game of Thrones sera de retour au printemps 2019 sur HBO et pendant que les fans établissent des théories sur Reddit pour tenter de deviner la date de diffusion du Season Premiere, nous, on attend encore le trailer de la saison 8. Bref, on ne fait que ça : attendre. Et justement, pour que cette attente paraisse légèrement plus supportable pour les fans, les acteurs teasent - dans la mesure du possible - les épisodes inédits. Le truc, c'est que Kit Harington (Jon Snow) n'est pas très optimiste. Fantastique.

"Je pense qu'une série qui dure depuis 8, 9 ans est quelque chose d'extrêmement difficile à terminer. Je ne pense pas que tout le monde sera content vous savez, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde", a ainsi confié l'acteur à MTV News. Déjà, ce qui nous déçoit, c'est qu'on a aucun (mais alors, aucun) indice. Ensuite, avec un show pareil, il est évident que certains seront déçus. On attend déjà de nombreuses morts (que les Dieux protègent Jon et Daenerys) et forcément, on lâchera quelques larmes. Verdict l'année prochaine...!