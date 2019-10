Game of Thrones saison 8 : Emilia Clarke revient sur l'épisode final

Il y a quelques mois, Game of Thrones s'achevait après huit ans de bons et loyaux services. Evidemment, les fans n'ont pas tous accueilli cet épisode de la même façon : il y a ceux qui ont adoré et ceux qui, forcément, ont été déçus de la fin. Il faut dire que la mort de Daenerys a laissé un goût amer à certains. Depuis, les acteurs (Kit Harington en tête) se sont exprimés. Maintenant, c'est au tour d'Emilia Clarke (interprète de la mère des dragons) de revenir sur cet ultime chapitre.

Emilia Clarke revient sur la fin de GoT

"Nous n'aurions jamais satisfait tout le monde", a t-elle ainsi confié au Daily Telegraph publié le 19 octobre dernier. "Tout le monde a son opinion et y tient". Elle poursuit : "C'est de l'art et l'art est fait pour être disséqué et interprété à la manière de chacun. Si vous êtes triste que le show soit fini alors, oui, c'est triste. C'est dommage que la fin n 'est pas été la fin parfaite que tout le monde". Mais comme elle l'a précisé, l'équipe n'aurait jamais pu 'satisfaire tout le monde'.

Game of Thrones est terminée mais la bonne nouvelle, c'est qu'un prequel est en préparation !