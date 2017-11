Alors que Game of Thrones continue le tournage de sa huitième et dernière saison avec notamment l'arrivée de nouveaux acteurs sur le plateau, les comédiens plus réguliers de la série continuent de mener une vie la plus normale possible lorsqu'ils remisent leurs costumes d'époque au vestiaire. C'est notamment le cas d'Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen, qui le temps d'une soirée à Londres a partagé un repas avec son ex-mari de télévision : Khal Drogo. Jason Momoa, son interprète, était dans la capitale du Royaume-Uni, pour assurer la promotion de son prochain film, Justice League.

Depuis la disparition de Drogo dans la première saison de Game of Thrones, l'acteur américain est resté particulièrement proche de son ancienne partenaire à l'écran. Une affection largement partagée par Clarke qui a accompagné la photo de leur réunion d'une légende adorable : "Quand la vie est tellement belle que ton soleil et tes étoiles est dans ta ville...Tu perds tes yeux et gagnent cinq immenses sourires et cinq gins jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un seul (de sourire, il y a toujours moyen de commander d'autres gins). Tu seras toujours l'homme de la mère des dragons." C'est un fait Emilia Clarke, qui sera au casting du prochain Star Wars, est toujours aussi attachée à son ex-mari de télé !