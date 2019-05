Game of Thrones saison 8 : Déçu(e) par le final ? Il existe une cellule psychologique !

Près de 11 millions d'américains ont pris leur journée après la diffusion de l'ultime épisode de GoT. Pourquoi ? Mais, parce qu'il fallait s'en remettre ! Près de 9 ans de suspense et un dénouement qui n'a pas plu à tout le monde.... c'est bon résumé de la semaine passée. La bonne nouvelle si vous avez du mal à vous en remettre, c'est que selon Konbini, "une aide psychologique pour aider les fans à se remettre de la fin de la série".

Game of Thrones est terminé

Ainsi, sachez que vous pouvez vous inscrire sur le site en question, et vous confier auprès d'un psychologue. L'objectif est simple "digérer leurs sentiments et leur interprétation de la série, qui peuvent aller de la colère à la confusion, en passant par la tristesse et le deuil". Alors si vous aussi, vous avez l'impression d'avoir perdu vos potes, on vous conseille d'aller vide votre sac en attendant les spin-off !