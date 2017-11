Si Maisie Williams est contente que Game of Thrones se termine, les fans, eux, oscillent entre l'excitation de découvrir la fin de leur série préférée et la déception de ne plus jamais voir leurs personnages favoris. Quant aux scénaristes, ils s’attellent actuellement à écrire la conclusion de ce programme dense à la mythologie compliquée... en seulement 6 épisodes ! Pour ce faire, ils ont décidé d'intégrer de nouveaux personnages dans la huitième et dernière saison du programme à succès de HBO. Des visages encore jamais vus dans la série mais qui ont pourtant des liens avec des noms connus de l'histoire de Westeros.

Le premier personnage se nomme Sarra et sera jouée par Danielle Galligan. Dans le livre écrit par George RR Martin, ce nom se réfère à l'une des nombreuses petites-filles de Walder Frey. Est-ce à dire que les filles du clan font faire une apparition après qu'Arya a éliminé tous les garçons de la lignée pour venger la mort de son frère et de sa mère ? Deux autres personnages interprétés par Emer McDaid et Alice Nokes seront également au générique de la saison 8 de Game of Thrones sans que l'on sache si elles joueront également l'une des petites-filles de Frey. Est-ce judicieux d'ajouter des nouveaux personnages à un casting déjà bien rempli aussi près de la fin ? L'avenir nous le dira, quoiqu'il en soit, nous sommes d'accord avec Kit Harington : la série se termine au bon moment... nous aurions juste préféré quelques épisodes de plus !