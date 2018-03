Game of Thrones saison 8 : De nouveaux personnages ajoutés au casting

Il va falloir s'armer de patience. La saison 8 de Game of Thrones ne sera pas diffusée avant 2019 alors évidemment, la moindre petite information suffit à nous mettre en joie (oui, on se satisfait de pas grand chose). Toujours est-il que récemment, on a appris que la production était en train de construire un château spécialement pour cette ultime saison - et le chantier serait le plus cher jamais vu en Irlande. Cette fois, on vous parle du casting. Et rien que ça, ça nous donne envie de voir la suite. Visiblement, de nouveaux personnages vont venir s'ajouter au casting pour les ultimes épisodes. Selon le site Watchers on the Wall, la production aurait choisi trois acteurs pour deux rôles : celui d'une mère et de sa fille. Non, nous n'avons aucun problème en mathématiques : si deux enfants ont été castés, c'est uniquement pour pouvoir permettre aux équipes de tourner plus vite. Pour rappel, travailler avec enfants demande énormément de rigueur en ce qui concerne les horaires.

En ce qui concerne cette mère et sa fille, peu d'informations ont été données mais on peut déjà emettre quelques hypothèses. Elles pourraient apparaître dans un flashback relatif à l'un des personnages principaux tout comme elles pourraient permettre de mettre en lumière la crise subie par King's Landing. Auront-elles un rôle majeur ? Probablement pas. Elles n'apparaîtront que dans une seule scène d'un épisode et même si dans Game of Thrones on n'est jamais sûr de rien, il y a peu de chances pour qu'elles seules changent le destin de la série. Et en parlant de ça, nombreuses sont les théories qui, d'ailleurs, voient plusieurs personnages mourir dans le final. Super.