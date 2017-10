Si les scénarios de la saison 8 de Game of Thrones sont gardés en lieu sûr, cela n'empêche pas les acteurs de la série de conjecturer sur l'avenir de leurs personnages pour cette dernière saison. Aussi, quand le site américain de divertissement TVGuide a demandé à Liam Cunningham, l'interprète de Davos, si le fidèle compagnon de Jon Snow allait survivre pour voir qui allait accéder au fameux trône, l'anglais a eu une réponse claire : "Quoiqu'il se passe, je n'en sais absolument rien" avant de préciser qu'il ignorait même si son personnage allait vivre au-delà du season premiere de cette huitième saison ! Et l'acteur de rajouter que c'est justement cette incertitude qui rend la série si notable.

D'ailleurs, Cunningham est très fier de ce manque de sentimentalité propre à Game of Thrones : "La série a été un précurseur dans le domaine. Personne n'est en sécurité, chacun peut mourir à tout moment ! Et les co-créateurs David Benioff et D.B Weiss sont particulièrement diaboliques : ils aiment développer des personnages attachants pour mieux les tuer par la suite. Ce qui est brillamment dramatique." Davos étant un élément terriblement sympatique, on n'ose imaginer l'impact de sa disparition sur le public ! Le tournage des épisodes de la saison 8 de Game of Thrones étant prévu jusqu'à l'été 2018, les fins limiers devront observer les allers et venues de Liam Cunningham durant cette période pour obtenir des indices sur l'avenir de Davos !