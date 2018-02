Si l'on sait que la Garde de Nuit se prépare déjà au combat épique que nous réserve la saison 8 de Game of Thrones, l'évolution des différents personnages reste secrète. Il faut dire que la série de HBO, victime de son succès mondial, est en proie à des fuites sur la toile, les fameux spoilers, qui viennent gâcher le travail scénaristique des co-créateurs : DB Weiss et David Bernioff. Pour contrebalancer ces spoilers, les vrais fans du programme médiéval préfère établir des théories qui se sont souvent avérées (comme le fait que Jon Snow était en réalité un Targaryen). Et pour la huitième et dernière saison de Game of Thrones, un des aficionados a prédit que Daenerys allait mourir.

Elle tomberait enceinte de Jon Snow - précisément de jumeaux - et mourrait en couches. Un destin qui ferait écho à celui du Roi du Nord qui n'a jamais connu sa mère - Lyanna Stark - décédée alors qu'elle mettait son fils au monde. En outre, les différentes réactions d'Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen, à propos de l'avenir de son personnage dans les derniers épisodes avaient beaucoup fait spéculer les fans qui pressentaient la mort de la mère des dragons. Cela permettrait également de "résoudre" le problème de partage de pouvoir des Sept Couronnes entre Daenerys et Jon Snow. Il faudra attendre 2019 et la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones, pour avoir le fin mot de l'histoire...