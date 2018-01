Si Game of Thrones s'est retrouvée parmi les séries les plus recherchées sur Google en 2017, c'est qu'après 7 saisons, elle parvient toujours à rassembler les foules. Et parmi cette foule, se trouve Brad Pitt. Le célèbre acteur et ex-mari d'Angelina Jolie a, en effet, parié 120 000 $ pour voir un épisode de Game of Thrones en compagnie d'Emilia Clarke qui joue Daenerys Targaryen et de Kit Harington, l'interprète de Jon Snow. La scène s'est déroulée samedi soir lors d'un gala de bienfaisance tenu en faveur de la J/P Haitian Relief Organization, une organisation à but non lucratif fondée par Sean Penn.

Et lorsque l'occasion de passer un moment avec la jeune mère des dragons et le roi du Nord s'est présentée, l'acteur n'a pas hésité à faire monter les enchères ! Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout et c'est finalement un autre fan - de toute évidence plutôt fortuné - qui a remporté le prix, en s'étant tout de même délesté de 160 000 $. On espère qu'à ce prix, l'épisode sera au moins un crû de la saison 8 de Game of Thrones qui malheureusement ne sera pas diffusée avant 2019 ! La réalisation des épisodes a, en effet, été décalée en hiver afin de coïncider au fameux "Winter is coming" qui hante la série depuis ses débuts.