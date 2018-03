Game of Thrones saison 8 : Beaucoup de morts sont prévues pour le final 

Bon. Autant être honnête dès le départ, on sait pertinemment que Game of Thrones ne se finira pas nécessairement bien. La saga de George R. R. Martin n'est pas vraiment réputée pour ses paillettes et ses arc-en-ciels alors très franchement, on imaginait déjà une fin assez triste. D'ailleurs, des théories misent carrément sur la mort de Daenerys ou pire, sur la disparition des Stark. Bref, que des bonnes nouvelles. Alors que le tournage se poursuit (avec, en bonus, la construction d'un château extrêmement cher), on commence à en savoir plus sur le final. Et vous vous en doutez, des morts sont à prévoir. Sauf que visiblement, elles seront nombreuses.

Et le pire, c'est que l'information vient de la chaîne HBO elle-même. Lors d'un panel organisé en Israël, la vice-présidente Francesca Orsi a été claire (et brutale) : "La table ronde reste un moment puissant de nos vies et de nos carrières", a t-elle confié. "Aucun acteur n'a reçu le script en priorité et un par un, ils découvrent leur mort". Charmant. Si les acteurs tombent des nues, on vous laisse imaginer notre état lorsque l'on sera devant l'épisode. Allez, courage.

Game of Thrones sera de retour en 2019.