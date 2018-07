Game of Thrones saison 8 : Attendez-vous à du sang, beaucoup de sang !

On ne va pas se mentir : on regarde tous Game of Thrones pour le sang. Il en est d'ailleurs de même pour The Walking Dead. Les fans de la première heure ont toujours du mal à reconnaitre leur show lorsque, parfois, il se montre un peu moins sanglant. Et si vous aviez peur de la saison à venir, sachez que Game of Thrones ne devrait pas décevoir. Visiblement, la saison sera "plus sanglante que jamais". Ca promet.

Sophie Turner se confie sur la suite

Lors d'une interview accordée à Gold Derby, Sophie Turner s'est confiée sur la suite de la série et promis, elle n'a rien spoilée ! "Je peux définitivement confirmer qu'il y aura une cohésion, les gens vont se réunir", lance t-elle. "Tout le monde va s'unir pour combattre la 'Impending Room'. Il y a énormément de tension entre ces petits groupes qui se battent pour ce qu'ils pensent juste. C'est Game of Thrones, ce sera plus sanglant, il y aura plus de mort et encore plus de torture psychologique que les années précédentes !" - nous voilà rassurés. Alors si jamais vous aviez peur que l'ultime saison ne soit pas à la hauteur des espérances, normalement, vous devriez être satisfait. Verdict en 2019...!