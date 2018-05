Game of Thrones saison 8 : 3 théories qui pourraient bien se vérifier à la fin de la série

La huitième saison de Game of Thrones est probablement ce que nous attendons le plus - devant la coupe du Monde et le prochain réveillon de Noël. Toujours est-il que pour l'heure, on ne sait toujours pas ce que les scénaristes réservent : le secret est si bien gardé qu'ils auraient même décidé de tourner plusieurs fins, histoire d'éviter les spoilers. Traduction, cette huitième saison sera aussi bien gardée que le Mur - voir mieux. Mais, ça n'empêche pas les fans de la série d'élaborer toutes sortes de théories. Certaines sont impossibles à réaliser tandis que d'autres sont plus plausibles. Et justement, on en a retenu trois.

Et si Sansa trahissait Jon ?

Les retrouvailles de Sansa et Jon auront été l'un des plus beaux moments de la série (et surtout, elles auront permis à la fameuses bataille des Bastard d'avoir lieu). Pourtant, le lien qui unit Jon à Sansa n'empêche pas les fans d'imaginer que peut-etre, Sansa pourrait trahir celui qui a été elevé comme son frère. Ce qui permet d'avancer ça ? Le fait que Sansa lui ait déjà menti une fois. Selon DigitalSpy, le fait "que LittleFinger ait rappelé à Sansa que Jon n'était que son demi frère pourrait très bien la pousser à reprendre à la place de leader qui lui reviendrait de droit". Tout ça, pour une bataille de pouvoir, oui. Mais en même temps, dans GoT, tout est question de pouvoir.

Bran, à l'origine de tout ?

Selon certains utilisateurs du réseaux social Reddit, tout pourrait être lié à Bran - et ça, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend : pour l'un d'eux, il serait même le corebau au troisème oeil : "Le corbeau au troisième oeil ne peut pas bouger pour une quelconque raison. Il dit qu'il a attendu Bran pour on ne sait quelle raison, encore. Il peut le guider à travers le temps et on a fait allusion au fait que Bran puisse changer le passé. Le corbeau au troisième oeil savait que Bran viendrait parce qu'il est possible que ce soit lui", explique t-il. Certains vont plus loin en affirmant que c'est Bran qui aurait fait construire le Mur et qui serait à l'origine de la règle qui implique qu'un Stark doive toujours se trouver à Winterfell.

Jon devra t-il tuer Daenerys ?

On a attendu pendant sept ans que Jon et Deanerys ne se croisent et enfin, dans la saison 7, ils se sont trouvés. Mais, les choses ne seront pas aussi simples. D'ailleurs, une théorie pointe l'idée que d'une façon ou d'une autre, Jon soit conduit à tuer Daenerys. De toute façon, on sait qu'une pluie de morts est à prévoir pour la fin de la saison, on sait qu'une bataille incroyable est prévue. Reste simplement à savoir si Daenerys et Jon seront dans le même camp.

La huitième et dernière saison de Game of Thrones est attendues pour 2019 et d'ici là, tout ce qu'il nous reste, ce sont des théories. Super.