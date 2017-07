Game of Thrones saison 7 : Une référence à Harry Potter s'est glissée dans le premier épisode !

Après des semaines d'attente, le moment que des millions de fans à travers le monde attendaient est enfin arrivé. Le premier épisode de la nouvelle saison de Game Of Thrones a enfin été diffusé. Alors que les fans ont enfin découvert le cameo du chanteur anglais Ed Sheeran qui a fait une apparition dans cet épisode ô combien attendu, il semblerait que ce premier épisode ait également fait un clin d'oeil à une certaine saga anglaise bien connue de tous : la seule et unique saga Harry Potter. En effet, alors que Sam en apprend plus sur l'arme capable de tuer les Marcheurs Blancs, le dragonglass, contenu dans une réserve à à Dragonstone, le personnage interprété par Jim Broadbent semble reproduire une scène célèbre tirée d'Harry Potter.

Jim Broadbent qui interprète l'Archimestre Marwyn mais jouait également le Professeur Slughorn dans l'univers du jeune sorcier, s'est vu demander par Sam s'il pourrait avoir accès à la Réserve de la bibliothèque, là où l'accès est réservé aux Maesters. On se souvient tous de la scène célèbre où le jeune Tom Jedusor demande au professeur Slughorn des informations sur des sujets sensibles trouvés dans la réserve ! Ressemblants comme scènes n'est-ce pas ? Alors que l'arrivée du nouvel épisode de Game Of Thrones a fait crasher les sites de HBO et OCS, il semblerait que la série a succès ait voulu faire un petit clin d'oeil à l'un des plus gros succès planétaire et c'est réussi !