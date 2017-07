Game of Thrones saison 7 : Une actrice a failli être virée pour avoir révélé un spoiler !

Attendue pour le 16 juillet prochain (c’est cette semaine !), la saison 7 de Game Of Thrones promet d’être majestueuse. On nous parle d’épisodes aussi longs qu’un film, d’un Euron Greyjoy encore plus cruel que le défunt Ramsay Bolton et même d’une apparition d’Ed Sheeran dans la saison 7 de Game Of Thrones ! Pour ces nouveaux épisodes, HBO a pris le soin de tout faire pour que rien ne nous soit spoilé avant la date de diffusion. Par exemple, il n’y aura pas de projection presse en avant-première cette année. La production en a marre des fuites, et on apprend qu’elle est tellement stricte qu’une des actrices de la série a failli être virée après avoir malencontreusement dévoilé un indice majeur sur la série. Il s’agit de Gemma Whelan qui joue Yara, la soeur de Theon Greyjoy depuis la saison 2.

Yara Greyjoy (Gemma Whelan)

Quand elle a obtenu le rôle, il lui a semblé normal de mettre à jour son CV sur Spotlight (un site de casting britannique) et y a écrit qu’elle jouerait Yara Greyjoy dans la prochaine saison de Game Of Thrones. Sauf que l’information était confidentielle, et que la production lui a bien tapé sur les doigts pour l’avoir révélé publiquement. « Un des adorables producteurs de Game Of Thrones m’a appelée dans son bureau et m’a dit ‘C’est vraiment sérieux. On a failli pas te garder à cause de ça’ », a-t-elle expliqué. Étrangement, Gemma Whelan n’a plus jamais rien laissé passé depuis cette affaire… En attendant dimanche, découvrez les titres et synopsis des premiers épisodes de la saison 7 de Game Of Thrones !