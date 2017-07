C'est avec un premier épisode de la saison 7 ayant battu des records d'audience que certains membres du cast de la série se sont présentés au Comic Con de San Diego. Animé par Kristian Nairm - Hodor himself - le panel était constitué de Sophie Turner (Sansa), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), Nathalie Emmanuel (Missandei), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Jacob Anderson (Grey Worm), Conleth Hill (Lord Varys) qui n'ont pas pu - comme à leur habitude - dévoilé de quelconques indices quant à la suite de la saison 7 de Game of Thrones. Mais pour récompenser les fans venus nombreux, HBO - la chaîne de diffusion - a dévoilé un trailer particulièrement riche en indices survolant le reste des épisodes.

Ainsi, si dans la vidéo dévoilée, quelques éléments de la bande-annonce de l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones ont été repris, de nombreuses images inédites ont également été révélées. Le trailer commence par Daenerys déclarant "Je suis née pour régner sur les Sept Couronnes et je le ferai" avant de se concentrer sur l'immense combat qui va jalonner les futurs épisodes : l'impressionnante armée des Lannister faisant marche vers les Unsullied, la population du Mur - jeunes et moins jeunes - s'entraînant au tir, Cersei et Euron Greyjoy côte à côte - de toute évidence le cadeau promis à la reine a porté ses fruits - avec en voix-off un monologue de Littlefinger. Petyr Baelish, fidèle à lui-même, rappelle à Sansa que "Tout le monde est ton ennemi. Tout le monde est ton ami. Tous les événements qui pouvaient se passer sont en train de se dérouler en même temps". On vous a dit qu'on avait hâte ?