Le 16 juillet prochain, Game of Thrones sera de retour pour une septième saison et dire que les fans trépignent d'impatience serait un euphémisme. En même temps, la toute première bande-annonce dévoilée par HBO donne plus qu'envie de s'enfoncer dans son canapé pour suivre les épisodes inédits. Mais avant ça, on se penche sur les spoilers : certains tremblent à l'idée que Cersei puisse mourir et d'autres préfèrent scruter les photos promo dévoilées par EW. Vous et nous, nous n'y voyons qu'une petite réunion de famille. Mais les fans purs et durs y voient autre chose.

La photo de famille par EW

Sur ces clichés, on retrouve donc Sansa, Jon, Bran et Arya - jusque là, rien d'anormal. Mais quand on y regarde de plus près, c'est plus intéressant que ça. Sur Reddit, les débats vont bon train et certains pensent avoir repéré un indice : quand on observe le nouvel ensemble d'Arya, on remarque qu'elle porte l'épée qui, à la base, est à Little Finger. A partir de là, plusieurs scénarios sont imaginés : Arya aurait très bien le tuer pour la lui prendre ou alors, elle l'aurait volée. Bien sûr, de nombreux fans parient sur la première option. Parce que Game of Thrones est la série la plus secrète de l'Histoire, difficile de se faire une idée. Pour en avoir le coeur net, rendez-vous sur HBO cet été !