En attendant le retour de la plus grosse série jamais lancée par HBO, on ne se contente que de théories et de spoilers. D'ailleurs, si vous ne voulez rien savoir de ce que réserve la saison 7, passez votre chemin. Game of Thrones a beau être l'un des shows les plus secrets, nous ne sommes pas à l'abris d'un spoilers égaré. De la suite, nous ne savons pas grand chose, au final. Les photos promo dévoilées récemment pourraient nous donner quelques indices (un cliché en particulier, d'ailleurs) mais jusque là, rien de bien intéressant. Par contre, The Belfast Telegraph semble vouloir nous faire croire qu'un personnage disparu pourrait revenir en marcheur blanc...

Si vous avez suivi la saison 6, alors la mort d'Hodor ne vous a sûrement pas laissés indifférents. Et s'il revenait ? Dans une interview où l'on lui demandait s'il aimerait voir Hodor revenir en tant que "méchant", l'acteur Kristian Nairn a confié qu'il ne serait pas contre : "En tant que fan, je ne suis pas sûr que j'apprécierais mais en tant qu'acteur, j'adorerais. Ce serait génial de jouer ça. Et puis, peut-être qu'Hodor n'est pas mort, peut-être qu'il vagabonde en mangeant des baies comme un yéti".

Mais le reporter en face de lui ne s'est pas gêné pour lui demander si Hodor ne pourrait pas revenir en marcheur blanc : "Je vais répondre "non" mais je pourrais mentir. Je ne peux rien dire. J'ai déjà lâché des choses par le passé et j'ai retenu la leçon". Evidemment, nous n'en saurons pas plus. Parce que la mort d'Hodor en a traumatisé plus d'un, nous adorions le voir revenir. Mais en marcheur blanc, nous n'en sommes pas bien sûrs... Réponse cet été, donc.