Game of Thrones saison 7 : Un nouveau trailer intense dévoilé

Le retour de Game Of Thrones, c'est bientôt ! Alors que la fin de la saison 6 dévoilait enfin la véritable identité de Jon Snow, HBO a décidé de continuer à nourrir l'impatience des millions de fans de la série médiévale à travers le monde avec un trailer plus qu'intense. Dévoilé aujourd'hui, premier jour de l'été, ce trailer nommé "Winter Is Here" présage le début de la guerre qui promet d'être sans pitié avec de nombreux rebondissements au programme et de scènes époustouflantes. La vidéo débute et se termine avec Sansa Stark. Son mentor Littlefinger lui donne des conseils quant à la stratégie à adopter pendant la guerre. Ca promet !

"Pendant des siècles nos familles ont combattu ensemble contre leurs ennemis communs, malgré leurs différences, ensemble. Nous devons faire de même si nous voulons survivre parce que l'ennemi est réel. Il a toujours été réel." affirme Jon Snow dans le trailer. Est-ce que ce conseil va être respecté ou au contraire les différentes familles vont se combattre entre elles ? Rendez-vous le 16 juillet sur la chaine américaine HBO pour le savoir. En attendant, on sait déjà que Euron Greyjoy sera encore plus cruel que Ramsay Bolton ce qui ne présage rien de bon !