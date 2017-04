Patience, Game of Thrones reviendra cet été. On vous le répète à chaque fois et peut-être même que c'est ce qui vous fait perdre patience, justement. Mais aujourd'hui, grâce à Reddit, nous avons peut-être de quoi vous réjouir. Dans les fameuses photos promotionnelles dévoilées il y a quelques jours, un utilisateur a repéré quelque chose qui pourrait bien être un "Easter Egg' pour les fans de la série. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a un cliché de Samwell Tarly et Gilly. Et dans celui-ci, Gilly tient un parchemin. A en croire certains, ce serait un passage issu de The World of Ice and Fire - celui qui évoquerait Azor Ahai, une figure importante dans la saga et donc, (peut-être) de la saison prochaine .

La fameuse photo

Parce qu'il évoque un héros qui lutte contre les ténèbres avec une épée rouge, ou encore les suiveurs du Lord of Light, ce passage à attiré l'attention des fans. A partir de là, deux hypothèses se présentent : soit la prophétie d'Azor Ahai sera bel et bien introduite dans la saison, soit la production a simplement voulu faire un clin d'oeil aux fidèles lecteurs de George R.R. Martin. Il faudra attendre le 16 juillet pour en savoir plus mais si les scénaristes décidaient d'inclure la prophétie dans l'intrigue de la saison, alors Jon Snow et Daenerys seraiznt en tête de liste.

Rendez-vous cet été sur HBO !