A treize épisodes de la fin de sa série phare Game of Thrones, HBO commence d'ores et déjà à travailler sur sa succession. Suite à l'annonce des quatre spin-off de GOT qui sont actuellement en développement, un cinquième est venu s'ajouter à la liste. C'est ce qu'a déclaré George RR Martin, l'auteur des livres qui ont inspiré la série, sur son blog : "Quand je suis arrivé à Los Angeles la semaine dernière, nous avions quatre scripts en développement, lorsque je suis parti il y en avait cinq." HBO a requis les talents d'écriture de quatre scénaristes : Carly Wray (Mad Men), Jane Goldman (X-Men), Brian Helgeland (Mystic River) and Max Borenstein (Godzilla, Kong : Skull Island) afin de développer des idées concentrées sur différentes périodes de l'univers créé par Martin.

Et si on ignore l'identité du cinquième scénariste, l'écrivain a néanmoins révélé qu'il s'agissait d'un homme qui "aimait et connaissait Westeros comme personne". Un prérequis indispensable pour développer une suite cohérente à Game of Thrones. Les attentes seront, pour sûr, immenses pour les fans très exigeants de la série et conscient de cet enjeu, HBO veut mettre toutes les chances de son côté pour ne pas les décevoir. David Benioff et DB Weiss, les co-créateurs et producteurs de la série originale devraient néanmoins avoir leur mot à dire sur la qualité des scénarios proposés. La saison 7 de Game of Thrones - qui accueillera Ed Sheeran - marquera le début de la fin du programme. Une fin qui est, elle aussi, fortement attendue par les aficionados de Westeros !