Parmi les séries qui déchainent toutes les passions, on retrouve Game Of Thrones le show produit par HBO depuis 2011. Chaque saison, chaque épisode sont attendus avec impatience par les fans qui se retrouvent à se pencher sur mille et une théorie. Quand on est un passionné de Game Of Thrones il faut être patient, attendre un an entre la diffusion de chaque saison c’est sur, mas aussi être paré contre les spoilers car ce ne sont pas eux qui manquent sur la toile. Si vous ne voulez pas découvrir l’intrigue de la série avant sa diffusion, on vous conseille d’aller tout de suite sur une autre fenêtre. Interrogé par le magazine Stuff, l’acteur Iain Glen qui joue le rôle de Jorah Mormont a déclaré : « Le compteur des morts dans Game Of Thrones est assez élevé et ils n’hésitent pas à supprimer des personnages. Ils se débarrassent d’eux d’une manière brutale ».

Puis Iain a été un peu trop bavard et a continué : « Ma fin pourrait être proche mais pour l’instant je vais bien. » Si rien n’a été dit explicitement, Iain laisse quand même supposer dans ses propos que Joraj Mormont pourrait ne pas survivre à cette saison 7 de Game Of Thrones dont le premier trailer incroyable a été dévoilé la semaine dernière. Par ailleurs, sachez qu’on retrouvera le chanteur Ed Sheeran dans cette nouvelle saison de Game Of Thrones et il a révélé les détails de son rôle, il n’apparaîtra qu’aux côtés de Maisie Williams qui est une grande fan de l’artiste !