L'apparition d'Ed Sheeran dans Game of Thrones a suscité de nombreuses réactions. C'était évidemment un événement en soi qu'une star de son ampleur apparaisse dans une des séries les plus populaires du moment mais les fans n'ont visiblement pas tous été satisfaits par son caméo. A tel point que le réalisateur du show a dû prendre la défense d'Ed Sheeran, à la rédaction de VirginRadio.fr on a été plutôt séduit par la courte séquence dans laquelle le rouquin apparaît. A l'occasion du Comic Con qui se tenait à San Diego le week-end du 20 juillet, Sophie Turner (Sansa) est revenue sur la présence de l'anglais, mais en a également profité pour rappeler quel guest star elle rêverait voir dans la série !

La compagne de Joe Jonas ne rêve pas de voir le leader de DNCE dans Game of Thrones mais un autre chanteur adoré des adolescentes... C'est à Entertainment Tonight que Sophie Turner a confié qu'elle rêvait et demandait depuis longtemps que Justin Bieber fasse une apparition dans la série mais qu'elle était désormais "passée à autre chose". Si Ed Sheeran a été convié à faire une apparition dans GoT c'était en effet à l'origine pour faire la surprise à Maisie Williams ( Arya) qui est une grande fan du chanteur. Mais Justin Bieber, qui vient d'annuler les dernières dates de sa tournée, aura-t-il envie de réserver cette même surprise à Sophie Turner ?