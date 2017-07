Le nouveau trailer particulièrement intense de la saison 7 de Game of Thrones nous avait laissé un goût doux-amer. Doux car il présageait des épisodes particulièrement excitants et amer puisqu'il nous signifiait qu'il restait encore quelques jours avant de découvrir les aventures inédites de la série culte de HBO. Mais la chaîne câblée sait prendre soin des fans du programme et a dévoilé deux photos inédites de la prochaine saison de GOT. Sur la première photo, on découvre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) face à son trône à Dragonstone. Et selon la rumeur, ce nouveau "meuble" devrait souvent faire son apparition dans les nouveaux épisodes.

Daenerys face à son trône

La seconde photo de la saison 7 de Game of Thrones montre Sansa Stark (Sophie Turner) en grande conversation avec Littlefinger (Aidan Gillen). Un rapprochement qui ne présage rien de bon : les fans de la série savent la faculté extraordinaire de Petyr Baelish à retourner sa veste pour parvenir à ses fins. Et quand on sait que des rumeurs extrêmement insistantes voudraient que l'aînée des filles Stark trahissent son demi-frère Jon Snow, dont le vrai nom pourrait bientôt être dévoilé, on se demande bien quel plan peut se tramer entre les deux personnages. Il faudra attendre encore quelques jours - jusqu'au 16 juillet, il en reste 12 pour être exact - pour avoir un début de réponse.