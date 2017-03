Game of Thrones saison 7 : Quand Kit Harrington ( Jon Snow) faisait une blague géniale aux créateurs du show

Le panel Game of Thrones qui avait lieu ce week-end lors du festival South By Southwest a été richen en enseignement. On y a bien évidemment appris qu’Ed Sheeran ferait une apparition très prochainement dans la série HBO mais aussi le nombre d’épisodes qui constituerait la huitième et finale saison de GoT. Mais ce n’est pas tout ! Comme le rapporte nos collègues de Variety, les showrunners du show ont pu révéler quelques anecdotes croustillantes à l’image de la très bonne blague que Kit Harrington ( Jon Snow). L’acteur tenait alors à se venger après que les créateurs de la série aient prétendu que HBO n’était pas convaincu par sa performance en tant que Garde de La Nuit celui-ci rappelant plutôt un personnage de “ Disney ou d’Harry Potter” !

“ Les acteurs sont supposés être ressemblant d’une saison à l’autre, Kit nous a dit à un moment qu’il en avait marre, qu’il avait envie de couper ses cheveux. Il nous a ensuite envoyé une photo et il avait l’air d’un skinhead, et on s’est dit “ oh, on va être obligé de lui trouver une perruque de prince charmant” “. Une petite blague qui a été prise très au sérieux puisque les avocats de HBO, la chaîne qui diffuse Game of Thrones, sont entrés tout de suite en contact avec les agents de Kit Harrington, l’acteur n’avait en fait pas touché à un seul cheveu de sa précieuse toison. Et si cette blague expliquait en fait pourquoi les scénaristes ont tué Jon Snow en fin de saison 5 avant de se raviser pour la saison suivante ?