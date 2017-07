Il y a quelques jours, l'acteur qui jouait Hodor parodiait sa mort dans la célèbre série de HBO pour une publicité KFC. Eh bien, il semblerait que Kristian Nairn ne soit pas le seul à posséder un sérieux sens de l'auto-dérision ! Alors qu'il était en promotion pour la saison 7 de Game of Thrones, Kit Harington alias Jon Snow, s'est également prêté au jeu de l'humour en tournant pour le talk show Jimmy Kimmel Live une vidéo hilarante où on le voit auditionner pour d'autres rôles de la série. Défilent ainsi "Kersei" Lannister - comme le prononce l'acteur - Arya Stark, Hodor, Yygrid, Daenerys Targaryen, un marcheur blanc et même Harry Potter !

Loin de se prendre au sérieux, l'interprète de Jon Snow - dont le vrai nom pourrait être dévoilé dans la saison 7 de Game of Thrones - joue avec exagération tous les personnages n'hésitant pas à s'accoutrer d'une perruque ridicule pour incarner l'unique fille de la fratrie Lannister, à marcher sur les genoux pour jouer Arya ou encore à tirer à l'arc en plastique pour imiter Ygrid. Pour autant, c'est vraiment lorsqu'il se présente avec une fausse poitrine en Daenerys ou couvert de mousse à raser pour marquer la lividité des marcheurs blancs qu'il est le plus drôle. La vidéo se termine même sur un Kit Harington déguisé en Harry Potter ! Et lorsque la "directrice de casting" signale à l'acteur que le célèbre sorcier ne joue pas dans la série, il répond malicieux "Et s'il y était" ?