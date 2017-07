La saison 7 de Game of Thrones est attendue pour le 16 juillet prochain. Une date que les fans de la série médiévale attendent depuis le final époustouflant de l'année dernière. Et alors que de nombreuses questions fleurissent sur les derniers épisodes de GoT - Daenerys va-t-elle rencontrer Euron Greyjoy ? Cersei est-elle en danger ? - HBO, la chaîne de diffusion, a publié les titres et les synopsis des trois premiers épisodes. Mais attention, les aficionados du programme savent que les résumés des différents chapitres sont souvent abscons - afin d'éviter les spoilers - aussi un nécessaire décryptage s'impose !

Synopsis : "Jon organise la défense du Nord. Cersei tente de mettre toutes les chances de son côté. Daenerys est enfin de retour chez elle." Il semblerait que Cersei ait rapidement pris goût au pouvoir et qu'elle soit prête à tout - pour l'un des personnages les plus pervers de la série, cela en dit beaucoup - pour conserver sa place sur le trône. Le titre du season premiere Dragonstone fait référence au château qui appartenait jadis à la famille Targaryen et c'est sans doute là que la Kahleesi va préparer sa guerre. Enfin, le fait que Jon organise la défense du nord n'a rien de nouveau et pourrait être une indication pour de nombreux autres épisodes.

Synopsis : "Dany reçoit une visite inattendue. Jon doit faire face à une révolte. Tyrion planifie la conquête de Westeros." Le titre de ce second épisode fait référence à la naissance de Daenerys, venue au monde durant une tempête. Se pourrait-il que la visite inattendue fasse naître un orage - même au sens imagé - au sein de Dragonstone ? Quant à la révolte que Jon doit affronter, elle est sans doute liée à la difficulté d'unir des guerriers venant d'horizons différents autour d'une même cause. Enfin, ce second chapitre nous montrera un Tyrion au meilleur de sa forme : buvant du vin et élaborant des stratégies extrêmement intelligentes afin de permettre à Daenerys de régner sur Westeros.

Synopsis : "Daenerys rend justice. Cersei rend un cadeau. Jamie apprend de ses erreurs." Le mot "reine" dans le titre de ce troisième épisode de la saison 7 de Game of Thrones peut aussi bien faire référence à Daenerys qu'à Cersei. Mais plus intriguant encore : de quelles erreurs Jamie va-t-il apprendre ? S'agit-il de son manque de réactivité face à la folie d'Aerys à King's Landing ? Cela laisserait entendre que l'aîné des frères Lannister serait celui qui arrêterait Cersei et accomplirait la prophétie qui voudrait que la reine soit étranglée par l'un de ses "Valoquar", petits frères en Haut Valyrien ?