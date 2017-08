Game of Thrones saison 7 : Les showrunners réagissent après la mort d'un personnage

Rien de nouveau à l'horizon : Game of Thrones a pris comme mauvaise habitude de tuer nombre de ses personnages au moment où on s'y attend le moins. Et l'épisode 3, qui a été synonyme de rencontre et de retrouvailles, n'échappe pas à la règle. Attention aux spoilers si vous n'avez toujours pas vu l'épisode concerné ! Dans la scène finale de 'The Queen's Justice' diffusé sur HBO, les téléspectateurs ont assisté impuissants aux adieux de la mythique Diana Rigg, qui jouait avec brio l'amère et sage Lady Olenna Tyrell depuis plusieurs saisons. En effet, Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) vient donner une mort sans souffrance (en l'obligeant à boire du poison) à celle qui avait tué plus tôt son fils Joffrey. Après ce départ de Game of Thrones, les showrunners David Benioff et D. B. Weiss s'expriment pour Entertainment Weekly.

"Quand nous avons initialement casté Diana Rigg, nous l'avons rencontrée avec Nina Gold, notre directrice de casting légendaire, et nous avons pris un thé avec elle. Les dames n'auditionnent pas pour vous, vous passez l'audition pour elles. Et nous l'avons adorée. Elle était drôle, elle avait un humour en dessous de la ceinture, elle était tout ce que nous voulions pour ce personnage. Nous avons été très chanceux d'écrire pour ces acteurs légendaires - comme Diana Rigg. [...] C'est l'une des meilleures dans le monde et la scène finale d'Olenna est l'une de mes préférées dans toute la saison. Elle a vraiment été super.", avoue David Benioff au sujet de l'actrice. Un plus loin, Weiss ajoute : "Ce que j'aime à propos de la façon dont elle joue la scène est que même quand vous quittez la pièce en sachant qu'elle sera bientôt morte, vous avez toujours l'impression qu'elle a gagné. Elle est probablement le seul personnage à avoir gagné sa propre scène de mort.". Dans tous les cas, Olenna Tyrell nous manquera dans Game of Thrones ! En attendant ci-dessus, on se mate le trailer de l'épisode 4 dont le titre avait leaké la semaine dernière.