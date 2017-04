Courage, l'attente ne sera plus bien longue. Bientôt, Game of Thrones fera son grand retour sur la chaîne câblée HBO et les épisodes inédits auront une saveur particulière : souvenez-vous, la saison 7 sera l'avant-dernière. Alors que les premières vidéos de la saison ont mis les téléspectateurs dans tous leurs états, la production a dévoilé tout un flot de photos promotionnelles. Cersei, Jaime, Sansa, Jon et tous les autres sont là, évidemment.

Si vous avez hâte de découvrir la suite des aventures de vos héros, sachez que les acteurs sont tout aussi excités que vous. Récemment, Maisie Williams a déclaré (à The Independant) : "Ils ont dépensé des sommes colossales pour quelques épisodes alors ce sera plus grand. Ils essaient de nouvelles choses, expérimentent avec de nouvelles caméras et de nouvelles techniques. Je pense qu'on essaie de briser les frontières et de les repousser pour ces deux dernières saisons". Traduction, attendez-vous à du grand Game of Thrones.