Après une attente plus longue que d'habitude, la saison 7 de Game of Thrones est revenue avec un season premiere ayant battu des records d'audience. Une excellente nouvelle pour les deux co-créateurs, DB Weiss et David Benioff, qui ont depuis quelques saisons dépassé les intrigues du livre et sont - presque - en roue libre. George RR Martin, l'auteur de la saga qui a inspiré le programme médiéval, a néanmoins révélé qu'il continuait d'écrire de son côté la suite et fin des aventures de Westeros - Winds of Winter et Fire and Blood - et que le premier des deux derniers tomes pourrait sortir en 2018, sans pour autant donner une date précise.

2018 correspondant également à la fin de la série, on est en droit de se demander quel sera l'impact des écrits de Martin sur son pendant télévisuel ? On sait que Benioff et Weiss continuent à pêcher des intrigues sur les livres déjà publiés et peut-être que Martin, ayant déjà bien avancé dans la rédaction du premier tome, aura donné à lire en exclusivité les pages de l'ouvrage. Ouvrage qui pourrait en outre constituer une base de travail aux deux créateurs. Pour autant, la mythologie est si dense que l'on imagine mal comment les créateurs de Game of Thrones qui ont déjà dévoilé le thème de leur prochaine série - pourrait ne pas avoir déjà tissé le canevas des intrigues finales.