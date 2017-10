Game of Thrones saison 7 : Les coulisses de la résurrection de Viserion dévoilées (VIDÉO)

Si la saison 8 de Game of Thrones sera la saison la plus chère de l'histoire de la série, il y a des scènes qui ont dû coûter pas mal d'argent également dans la saison qui vient de s'achever ! Car oui, comme les fans s'y attendaient, la saison 7 a été l'occasion d'assister à des moments épiques de Game of Thrones ! Notamment le moment où Viserion, l'un des trois dragons de Daenerys, se fait tuer par le Night King de l'autre côté du Mur. Vous vous êtes toujours demandé comment a été tourné le passage de sa résurrection ? Eh bien HBO vous propose désormais de découvrir les coulisses de cette scène !

Dans le nouvel épisode de The Game Revealed, un documentaire en plusieurs parties qui montre l'envers du décor de la série, on retrouve Viserion (ou plutôt sa maquette) en train de se faire sortir de l'eau par la horde de White Walkers, juste avant que le Night King ne le transforme en un des leurs. Ça nous rappelle forcément à quel point l'épisode 6 de la saison 7 ('The Spoils of War') était incroyable ! À tour de rôle, le réalisateur Alan Taylor et les showrunners David Benioff et D.B. Weiss expliquent le défi que cette scène a représenté. On vous laisse apprécier et si vous êtes fans de Game of Thrones, n'hésitez pas à vous rendre à la tournée de concerts à la gloire de Westeros en Europe en 2018.