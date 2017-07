Ceux qui ont visionné la bande-annonce officielle de la saison 7 de Game of Thrones ont décelé des indices qui ne présageraient rien de bon pour Cersei Lannister. Après avoir perdu son dernier enfant - qui a préféré se suicider après avoir assisté à la mort de sa femme dans un attentat commandité par sa mère - la jeune femme montait sur le trône laissé vacant. Une prise de pouvoir qui, selon les déclarations de l'actrice, pourrait lui réserver quelques mauvaises surprises : "Elle ne vit pas une très bonne période. Apparemment l'hiver arriverait vraiment, enfin !" C'est avec ces quelques mots sur l'avenir de son personnage qu'elle amorce le joli portrait que lui a réservé The New-York Times.

Et si l'actrice ne peut, évidemment, rien révéler quant aux intrigues des prochains épisodes, elle recourt à la logique pour répondre à la question que tout le monde se pose "Qui terminera sur le trône ?" : "Comme tout le monde dans la série, l'avenir de Cersei est plus qu'incertain. Mais au moins elle saura qui montera sur le fameux trône à la fin. Ce ne sera certainement pas moi, parce que j'y suis déjà donc je suis foutue (sic) !" Sa position très convoitée fait d'elle une cible privilégiée notamment pour Daenerys qui selon les rumeurs pourrait rencontrer Euron Greyjoy dans la saison 7 de Game of Thrones. En outre, l'oncle de Yara et de Theon pourrait avoir un intérêt à épouser Cersei afin de devenir roi des Sept Couronnes !