Game of Thrones saison 7 : Le vrai nom de Jon Snow dévoilé ?

Game Of Thrones reste l'une des séries les plus adulées et suivies du moment. La série médiévale diffusée sur HBO inspire des fans à travers le monde entier et un restaurant Game Of Thrones a même ouvert récemment ses portes ! Alors que la saison 7 débutera le 16 juillet sur la chaine américaine, la saison 6 s'est terminée par un suspense à demi-mot. En effet, Jon Snow, l'un des personnages phares de la série a toujours été entouré par le mystère de sa naissance et notamment l'identité de ses parents ainsi que son vrai nom. Il semblerait que le voile soit désormais levé.

jaehaerys targaryen will rise pic.twitter.com/1yPnxmwetx — Osha (@oshawildling) 16 juin 2017

Le dernier épisode de la saison 6 semblait confirmer que la mère de Jon Snow soit la soeur de Ned Stark, Lyanna. Cette dernière a soufflé un nom à son frère, qui serait celui de Jon Snow. Les fans de la série se sont mis à essayer de lire sur les lèvres et ont conclu que son nom était ‘Jaehaerys’. Egalement, un récent article d'Empire Magazine semble bien confirmer cette rumeur. "Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode de la saison 6, le nom de naissance de Jon a été révélé et son vrai nom est Jaehaerys Targaryen” affirme l'article. Si la série se terminera malheureusement après la saison 8, la saison 7 promet déjà de nombreux rebondissements qui vont survenir suite à cette révélation.