Est-ce la diffusion tardive qui a attisé plus que de mesure l'impatience des fans ? Ou simplement la hâte de connaître la suite des aventures de Daenerys, cersei, Jon Snow et les autres ? Quoiqu'il en soit, dimanche soir, ils étaient nombreux les fans de Game of Thrones devant leur écran à suivre le season premiere de la saison 7 de la série de HBO. A tel point que Dragonstone - qui a constitué une introduction plus que satisfaisante - a battu des records d'audience, affichant un score incroyable de 16,1 millions de téléspectateurs. Un peu plus de dix millions de personnes ont suivi l'épisode en direct, le reste ayant choisi de le visionner en replay ou via le service de streaming proposé par HBO.

Le fait même que le season premiere de la saison 7 de Game of Thrones a fait crashé les sites de HBO et de OCS constituait, en outre, un indice solide sur le succès de l'épisode. Comparé à l'introduction de la saison 6 diffusée en avril 2016, c'est une augmentation de 50 % du nombre de téléspectateurs ! Un bon incroyable pour une série qui continue toujours de passionner les fans ! Les épisodes diffusés l'année dernière ont réuni une audience moyenne de 7,69 millions de téléspectateurs en prenant seulement en compte le visionnage en direct. Et vu le démarrage en trombe de cette nouvelle saison, il est fort à parier qu'elle batte également ce score !