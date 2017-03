S'il y a quelques semaines, le teaser de la saison 7 de Game of Thrones avait créé l'événement, faisant manquer quelques battements de cœur aux fans de la série, il fait bien pâle figure comparé au raz-de-marée qu'a provoqué la bande-annonce du hit de HBO. Et pas n'importe quelle bande-annonce ! LA PREMIERE bande-annonce officielle de GoT. Une vidéo d'à peine plus d'une minute que l'on peut qualifier d'incroyable. Intitulée Long Walk, la vidéo promo met en scène Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister marchant solennellement vers leur destin sur le rythme entêtant d'une version plus obscure et plus lente de Sit Down de James.

Un titre judicieusement trouvé quand on sait que la lutte pour accéder au fameux trône de fer va atteindre son paroxysme dans la saison 7 de Game of Thrones. La bande-annonce annonce clairement la couleur : Cersei va affronter Daenerys qui, elle, aura dans ses rangs le vaillant Jon Snow. Et alors que l'on voit la mère des dragons s'asseoir sur un trône inédit - symbole de son règne prochain ? - la reine des Sept Royaumes est mise en scène soufflant du froid. Un indice quant à son alliance avec le Roi de la Nuit - on imagine sans mal Cersei prête à tout pour conserver sa position - ou, plus probablement, une allégorie de sa future mort, comme les rumeurs le laissent présager ? Rendez-vous le 16 juillet pour découvrir la saison 7 de Game of Thrones et le rôle que tiendra le chanteur Ed Sheeran dans les futurs épisodes !