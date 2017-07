Game of Thrones saison 7 : Le contenu de la lettre de Jorah Mormont à Daenerys dévoilé

Game Of Thrones ça continue et chaque épisode est encore plus intense que le précédent ! Si le titre de l'épisode 4 de la saison 7 de la série a leaké sur la toile par erreur on sait désormais ce que Jorah a écrit à Daenerys dans sa lettre. En effet, dans le dernier épisode, Jorah apprend que puisqu'il ne peut pas être soigné de sa maladie, il va devoir aller vivre dans l'ancienne Valyria pour le restant de ses jours. Très triste, il écrit alors une lettre à Daenerys pour lui exprimer ses sentiments envers elle et pour lui dire un dernier adieu. Cette lettre a été dévoilée cette semaine sur le twitter de la série. Emotion garantie !

“Dear Khaleesi”

Check out Jorah’s letter, Sam’s medical book and more from #GameofThrones Episode 2: https://t.co/8Nr8elMM3r #GoTS7 pic.twitter.com/2pvFIKEx8b

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 25 juillet 2017

"Khaleesi, je suis venu à la Citadel dans le dernier espoir que les maesters pourraient me soigner, comme tu l'as ordonné. Même avec tous leurs arts, je ne peux être soigné que par la tombe. J'ai eu une plus longue vie que je ne l'aurai mérité, et j'aurais seulement souhaité pouvoir vivre pour voir le monde que tu vas bâtir, en restant à tes côtés. Je t'ai aimée depuis le moment où je t'ai rencontrée." Le prochain épisode de la série nommé "The Queen's Justice" sera diffusé le 30 juillet et les photos promo ont déjà été dévoilées. En tout cas, ça promet pour la suite des évènements qui risquent de se bousculer dans les prochains épisodes.