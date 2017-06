Il y a les vidéos extrêmement sérieuses de Game of Thrones comme le nouveau trailer officiel de la saison 7 puis il y a les parodies, détournements et autres images humoristiques de la série que l'on apprécie tout autant (avouons-le). Dans cette dernière catégorie, nous demandons la chaîne Youtube Sung by Movies et son excellente idée de recréer des chansons en les basant sur des bribes de dialogue de films. Game of Thrones étant définitivement entrée dans la pop culture, il était donc normal qu'à son tour, elle fasse l'objet d'une chanson. Et d'une manière plutôt ingénieuse, les jeunes talents derrière Sung By Mobies ont choisi la très à propos I Will Survive.

Ainsi ont-ils passé au peigne fin les six premières saisons de Game of Thrones afin de repérer chaque mot du célèbre titre de Gloria Gaynor. Le résultat est plutôt impressionnant et particulièrement savoureux, à fortiori quand on sait combien les personnages de la série de HBO sont tous potentiellement susceptible de disparaître. Alors vont-ils survivre aux treize derniers épisodes de GOT comme ils le chantent si bien ? A voir la première bande-annonce officielle de la saison 7 de Game of Thrones, il se pourrait bien que Cercei Lannister soit d'ores et déjà en danger. La première d'une longue liste ? Réponse dès le 16 juillet !