La série Game of Thrones va être enseignée à Harvard !

Cette famille de fan qui récrée en photos l'univers de Game of Thrones est l'une des dernières preuves de l'impact de la série de HBO sur la société actuelle. Consciente de cette réalité, Harvard, la prestigieuse université américaine, va proposer à la rentrée prochaine un cours directement lié à l'histoire imaginée originellement par George RR Martin intitulé : "Le vrai Game of Thrones : des mythes modernes au modèles médiévaux". Un enseignement qui va se pencher sur la manière dont l'auteur "fait écho, adapte ainsi que distord l'histoire et la culture du monde médiéval en Eurasie des années 400 à 1500 après Jésus Christ en se focalisant sur les stéréotypes de l'époque comme le Roi, sa femme, son second fils, l'aventurier vus à travers des analogies de l'histoire, de la littérature, la religion et les légendes médiévales".

Sean Gilsdorf et Racha Kirakosian, les deux professeurs chargés de ce cours particulier, avouent que cette idée de puiser dans la mythologie de Game of Thrones pour enseigner des vrais faits historiques est en réalité un "outil de recrutement". Outil clairement destiné à attirer des élèves qui, ces dernières années, se sont de plus en plus désintéressés de ce genre de matières classiques, avec un taux d'inscription de moins de 10 %. Et avec la possible mise en danger de Cersei dans la saison 7 de Game of Thrones, les professeurs auront de quoi alimenter leur cours sur le destin des reines de l'époque.