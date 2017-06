Game of Thrones saison 7 : La nouvelle saison promet littéralement de mettre le feu plus que jamais

Alors que les fans du monde entier se préparent à l'arrivée de la saison 7 de Game Of Thrones, on se demande s'ils sont réellement prêts pour celle-ci après que les producteurs aient fait de nouvelles révélations sur cette saison 7. Si un restaurant Game Of Thrones a ouvert ses portes, c'est peut-être désormais le Livre des Records qui risque de bientôt inclure la série médiévale dans ses rangs. En effet, les producteurs de la série à succès ont affirmé qu'ils ont essayé de battre un record dans l'une des scènes en faisant exploser simultanément près de 20 cascadeurs. "Dans l'une des scènes de bataille on a mis le feu à plus de cascadeurs que jamais. Notre coordinateur voulait rentrer dans le Livre des Records pour ça.“ affirme le producteur David Benioff.

Si on ne sait pas ce qu'il adviendra de ce record, cette scène sera apparemment épique comme l'affirme le producteur. "Une séquence possède 73 feux, et ça c'est déjà un record. Aucun film ou série n'a jamais fait ça dans un seul épisode, et encore moins dans une seule séquence. On a aussi mis le feu à 20 personnes en une seule fois. Grâce à la nature des animaux qui apparaitront, nous avions la liberté de pouvoir le faire" affirme t-il. Game Of Thrones qui a été transformé en comédie musicale par James Corden promet donc une scène spectaculaire comme jamais vue auparavant. Si on ne sait pas exactement dans quel cadre elle prendra place, on sait qu'elle risque de rendre fous les fans à travers le monde. En tout cas, on a vraiment hâte de la découvrir !