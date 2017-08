Les photos promos de The Queen's Justice, l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones, montrait Petyr Bealish toujours plus proche de Sansa Stark. Un rapprochement malheureux pour la jeune femme qui ignore, sans doute, combien son "ami" possède une loyauté particulièrement volatile. La conclusion de la série arrivant à grands pas - il n'y a qu'à voir à quel point le rythme s'est accéléré - de nombreux personnages vont également voir leur fin. Et il semblerait que Littlefinger soit sur cette liste. Dans The Queen's Justice, Sansa s'est révélée particulièrement douée dans son rôle de leader, pour autant, elle semble continuer à écouter les "conseils" de Baelish. Il serait donc peu probable que la jeune femme ne le tue avant la fin de la saison 7 de Game of Thrones.

Ce serait donc d'une autre Stark que le personnage joué par Aidan Gillen devrait se méfier : Arya. La raison ? Petyr a trahi Ned Stark, déclenché une guerre civile, donné de fausses informations à son "amour" Catelyn, et en laissant accuser Tyrion du meurtre de Joffrey, a fortement participé à l'union de Sansa avec Ramsay. De quoi provoquer la colère de la benjamine des Stark. Mais comment exécuterait-elle sa vengeance ? Nous savons que la jeune femme sans visage se dirige vers Winterfell en passant par les Riverlands, un lieu que devrait également emprunter The Hound. Une théorie voudrait que ce dernier confesse - plus ou moins volontairement - à Arya que Littlefinger est à l'origine de beaucoup des drames familiaux des Stark et que cette dernière, assoiffée de vengeance, ne lui plante sa fameuse épée dans la chair. Une hypothèse à ajouter à ces deux théories sur la saison 7 de Game of Thrones qui font réfléchir.