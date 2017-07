Les millions de fidèles attendaient ce moment depuis des mois ! Si la fin de la saison 6 de Game of Thrones s'est achevée en apothéose avec un season finale dont on a eu du mal à se remettre, l'attente semblait interminable quant au retour de la série HBO. Et pourtant, c'est bien cette nuit que Jon Snow, Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister sont revenus sur le petit écran avec le premier épisode, 'Dragonstone", de la saison 7. Qui dit Game of Thrones dit forcément affluence, et c'est exactement pour cette raison que les sites de HBO et OCS ont crashé cette nuit, explosant tous les compteurs avec beaucoup (trop) de monde connectés sur leurs serveurs ! Un crash qui en dit long sur les passions que déchaîne la série fantastique.

Nous nous excusons pour les perturbations du service qui ont touché les utilisateurs. Nos équipes travaillent activement à leur résolution. — OCS (@OCSTV) 17 juillet 2017

Il n'aura fallu que quelques minutes de l'épisode 1 de cette nouvelle saison de Game of Thrones pour faire crasher le site de HBO, à cause du trop grand nombre de personnes connectées au même moment. Même problème pour la France avec OCS qui diffusait l'épisode à partir de 3 heures du matin ! Une fréquentation énorme qui était pourtant à prévoir face à la communauté de fans hyperactifs de la série ! Après avoir présenter leurs excuses, espérons que HBO et OCS éviteront que ce drame se reproduise lors de l'arrivée des 12 prochains et ultimes épisodes de Game of Thrones. Vous n'avez pas eu le temps de mater encore 'Dragonstone' ? On en profite alors pour revoir quelques photos de cet épisode 1.